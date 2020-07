Lazio, difficilmente sarà il colombiano Santos Borré l'attaccante del futuro. Tare sta guardando in Spagna, e Marca riporta che la punta del River Plate rimarrà in Argentina per giocare la Copa Libertadores. Anche perché lo sta convincendo il suo allenatore, la leggenda argentina Marcelo Gallardo.



