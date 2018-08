La Lazio lavora sul mercato in uscita: Milinkovic Savic è la situazione più calda in assoluti. Il serbo è l'oggetto del desiderio di molti club, appassiona i tifosi, il suo destino sembra ancora poco chiaro. A centrocampo non è l'unico che potrebbe partire.



MERCATO LAZIO- Sulla mediana centrocampo ci sono molti elementi che potrebbero lasciare la Lazio. Danilo Cataldi, ex Primavera, potrebbe lasciare Roma: Inzaghi lo sta valutando, su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, ci sono Empoli e Chievo. Doppio colpo per la Spal: oltre Missiroli, avrebbe chiesto alla Lazio Di Gennaro e Murgia. Attenzione a Lazzari, che piace a Tare: potrebbe rientrare in uno scambio.