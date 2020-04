Tare si muove sul calciomercato, sta cercando un titolare mancino che possa prendere il posto di Stefan Radu in un ruolo molto delicato. Esperienza, fisico, una buona tecnica: la Lazio si sta muovendo attivamente sul mercato per non farsi trovare impreparata. Anche perché l'anno prossimo giocherà, con buona probabilità, la Champions League.



CALCIOMERCATO LAZIO - L'idea prende sempre più piede: Tare potrebbe provare a prendere Sebastian Coates. L'ex Liverpool ha esperienza e un buon curriculum: roccioso, quasi 30enne, è un giocatore pronto. Si può fare, elle ultime ore sono filtrate le sue parole, che raccontano il possibile divorzio dallo Sporting Lisbona: la Lazio vorrebbe approfittarne.