Rischia di rimanere un sogno. La Juventus lo ha puntato, la Lazio lo vorrebbe tentare, ma Ramsey, un vero e proprio caso all'Arsenal, alla fine potrebbe rimanere in Premier League, con buona pace di Tare.



MERCATO LAZIO - Come riporta Express.co, il suo contratto scadrà tra 8 mesi, il suo ex compagno Wilshere si chiede: "Quanti top club faranno la fila per ingaggiarlo?". I rapporti con Emery sono ai minimi storici, su Ramsey ci sono Chelsea, Liverpool e Manchester United. Rivali ingombranti per Juventus e Lazio.