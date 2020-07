Lazio, stretta finale sul mercato: Tare vuole Kumbulla, e sta trattando per portarlo a Roma. Il difensore del Verona, conteso da Juventus ed Inter, è un obiettivo primario per la squadra biancoceleste, che lo considera un rinforzo Champions fondamentale.



MERCATO LAZIO - La Lazio si è guadagnata una posizione privilegiata nella trattativa per Kumbulla: ha sorpassato le avversarie e vorrebbe la stretta finale. Setti, il n. 1 in casa Verona, richiede uno sforzo in più sulla parte fissa sull'offerta: non gli bastano 20 milioni più André Anderson (valutato 7-8 milioni). Con un piccolo sforzo, la Lazio potrebbe aggiudicarsi uno dei migliori difensori della Serie A. Ma bisogna stringere, per evitare il ritorno di Inter e Juve.