Dopo aver chiuso Lazzari, ora Tare si concentra sull'attacco della Lazio. Inzaghi, come riporta il Messaggero, è ancora convinto di poter trattenere Caicedo, con o senza rinnovo di contratto. Nel frattempo spunta il classe '98 del CSKA Mosca, Fedor Chalov.



MERCATO LAZIO - In patria lo paragonano a Shevchenko, ha messo a segno 17 gol, ha un innato senso della posizione e si muove sul filo del fuorigioco. Il 12 dicembre scorso si è tolto lo sfizio di infilare la difesa del Real Madrid al Bernabeu, nella storica vittoria corsara per 3 a 0 della squadra moscovita. Costo dell'operazione: 20 milioni, gli stessi che Tare voleva spendere per Wesley...