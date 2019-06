Lazio su Gaich, ma la concorrenza è alta, altissima. Per l'ariete argentino le offerte e gli interessamenti non mancano. Il classe '99 è un piatto prelibato, in molti vogliono puntarci. Come riporta Lalaziosiamonoi.it, oltre a Lazio e Roma c'è un altro club sull'attaccante: il Villarreal sarebbe forte sulla punta del San Lorenzo.



MERCATO LAZIO - L'agente di Gaich, Pablo Caro, è stato avvistato nella sede del Sottomarino Giallo: il San Lorenzo si sente forte della clausola di 15 milioni, la Lazio ne vorrebbe mettere sul tavolo solo 8. Per questo Caro offre Gaich ad altre squadre, e potrebbe scattare l'asta...