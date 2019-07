Nome nuovo dalla Turchia sul mercato per l'attacco della Lazio. Il ds Igli Tare sta sfruttando tutti i suoi canali in Super Lig per trovare rinforzi per la rosa biancoceleste. L'ultimo nome sul piatto è quello di Vedat Muriqi, 194 cm di punta centrale, in forza al Rizespor.



MERCATO LAZIO - In Turchia ne sono certi: la Lazio ha contattato il manager dell'attaccante, Haluk Canatar. La punta, di nazionalità kosovara ed origini albanesi, l'anno scorso ha collezionato 17 reti e 8 assist. Vorrebbe andare a giocare nel Galatasaray, lo ha già dichiarato nei giorni scorsi, tanto da rifiutare la corte del Fenerbahce. Il costo del cartellino richiesto è 5 milioni, se non dovesse approdare al club giallorosso la via verso l'Italia sarebbe spianata, anche se Tare teme un nuovo caso Burak Yilmaz (anche lui finito poi al Galatasaray, dopo aver rifiutato la corte serrata della Lazio).