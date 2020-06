Lazio sull'astro nascente del calcio portoghese. Igli Tare sta già programmando il mercato della prossima stagione, in cui la squadra giocherà la Champions League. Sta lavorando ad almeno un acquisto per reparto, sarà un'estate piena di colpi di scena. E senza badare a spese: ha puntato uno dei talenti più puri in circolazione.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha messo gli occhi su Florentino Luis, astro nascente del Benfica. Classe 1999, è un centrocampista dai piedi buonissimi che può muoversi anche sulla trequarti. Ha una clausola monstre di 120 milioni, ma la base d'asta è molto più bassa - seppur importante - di 30 milioni. Destro naturale, talento puro, in Portogallo ne parlano benissimo.