Invito a Roma, già oggi: il n. 1 del Verona Setti verrà nella capitale, la Lazio è convinta di avere in mano l'offerta per prendere Marash Kumbulla. L'accelerazione improvvisa di Tare e il sorpasso all'Inter, che ha già offerto 25 milioni più bonus: la Lazio è convinta di avere le carte giuste per strapparlo all'Inter.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, i contatti tra Lazio e Verona sono già in fase avanzata, potrebbe essere vicinissimo l'incontro decisivo: Lotito e Tare credono nella fumata bianca, l'offerta decisiva. Vorrebbero mettere sul tavolo 20 milioni più contropartite di livello, almeno Durmisi, Valon Berisha e Lombardi, per arrivare ai 30 milioni richiesti. Una trattativa all'ultimo respiro per una delle grandi rivelazioni della Serie A: Kumbulla è vicinissimo alla Lazio?