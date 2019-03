Mercato Lazio, Mendes promette un difensore a Tare. Come riporta Cittaceleste.it, Wallace sarebbe in partenza: il centrale brasiliano ha collezionato tante panchine, più di quante si sarebbe aspettato, vuole andare via per essere protagonista altrove. E Tare sta monitorando il mercato in cerca del suo possibile sostituto. Con la benedizione di Mendes.



MERCATO LAZIO - Gli assistiti di Mendes sono molti: da escludere Ruben Dias, classe ’97 già capitano del Benfica, lo vuole Simeone all'Atletico Madrid. Mendes è di casa a Valencia, da lì potrebbero arrivare due possibili soluzioni: il classe '86 Ezequiel Garay, centrale argentino d'esperienza, potrebbe essere un nome capace di arricchire la difesa. Altro nome su tutti: Gabriel Paulista, centrale brasiliano che dopo un’avventura negativa con l’Arsenal si è riscattato negli ultimi due anni con la maglia del Valencia. E potrebbe essere tentato dall'arrivo in Italia.