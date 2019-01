La Lazio vuole rinforzarsi sul mercato, con un occhio all'anagrafe. Nel mirino di Igli Tare è finito Tiago Djalò, difensore dello Sporting Lisbona, classe 2000. Secondo il quotidiano portoghese O Jogo, la Lazio si sarebbe mossa con decisione sul giovanissimo prodotto del vivaio dello Sporting.



MERCATO LAZIO – La Lazio ha fiutato l'affare: Tiago Djalò è in scadenza di contratto a giugno 2018, il difensore, nato in Guinea-Bissau, è già ritenuto uno dei prospetti più interessanti a livello europeo. Il giovanissimo prospetto si è messo i mostra in Youth League, pur non avendo mai esordito in prima squadra. La Lazio non è la sola: anche il West Ham e Manchester City sono sul talentino dello Sporting. Tare dovrà muoversi in fretta per anticipare le big rivali.