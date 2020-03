Un campionato pazzo, un marzo assurdo, difficile da gestire e da programmare. La Serie A è sconvolta dall'emergenza Coronavirus, ma le società di calcio devono comunque programmare il futuro. La Lazio sta pensando al calciomercato: con l'obiettivo Champions alla portata, e la lotta Scudetto a donare prestigio, Tare si sta muovendo.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio si muoverà su più obiettivi, punterà almeno 5 acquisti: due difensori, un esterno a sinistra, un centrocampista ed un attaccante. Tare è già al lavoro: per l’attacco il nome è sempre quello di Giroud (ma piace anche Muriqi); a centrocampo arriverà Escalante (ma questo non esclude la possibilità di un altro arrivo); in difesa attenzione al madridista Nacho; ancora confusione per quel che concerne la fascia sinistra vista l’attuale abbondanza: Lulic, Jony, Lukaku. In quel ruolo bisognerà prima vendere.