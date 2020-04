La Lazio punta forte su Vedat Muriqi. Come riportano in Turchia, dopo le parole dell'agente dell'attaccante il club italiano è balzato in testa alle possibili pretendenti per portarlo altrove. Il Fenerbahce, come è noto, lo valuta 20 milioni di euro, ma la Lazio potrà investire il budget di una qualificazione in Champions che, qualsiasi sia l'esito della Serie A, sembra comunque certa.



MERCATO LAZIO - Muriqi-Lazio, si può fatre: anche perché Tare ha un asso nella manica. Il ds albanese può sfruttare proprio la sua nazionalità per convincere Muriqi ad approdare a Roma. L'attaccante, anche lui di origini albanesi, conosce il profondo legame tra Italia e Albania, ed è molto attratto dalla prospettiva di giocare in Serie A.