La Lazio costruisce la squadra del futuro attraverso il calciomercato della prossima estate. Accanto a Pedro Neto, astro nascente del calcio portoghese, Tare, vorrebbe inserire in rosa Bobby Adekanye. L'attaccante esterno del Liverpool piace tantissimo, Tare sta provando a convincerlo. Vuole fargli firmare un quinquennale (a giugno va a scadenza). Col Liverpool non ci sono possibilità di rinnovo, gioca nella squadra riserve e difficilmente troverà spazio in prima squadra.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo Tare sta provando a forzare la mano, come riporta il Corriere dello Sport. L'esterno vorrebbe un accordo per tre anni. possibile che ci sia un punto d'incontro su un quadriennale da circa 500 mila euro a stagione. L'entourage del giocatore spera di ricevere cifre importante di commissione, tutto ancora da discutere. Ma Adekanye non rimarrà al Liverpool, la Lazio spera di affiancarlo a Pedro Neto.