Non solo Borja Mayoral. Nel mirino di Tare potrebbero essere due gli attaccanti: si sta raffreddando la pista Luis Suarez, in pole per ora l'attaccante del Real Madrid Borja Mayoral. C'è già l'accordo con lui, ma serve una riduzione di prezzo altrimenti la Lazio si alzerà dal tavolo.



MERCATO LAZIO - Anche perché Tare ha in testa sempre il suo vecchio pallino. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio rimane vigile su Vedat Muriqi. 17 gol in Turchia con la maglia del Fenerbahce, ha centimetri, è forte di testa e aiuta molto la squadra. Ha 26 anni, è pronto per un campionato top. Su di lui si erano mosse Napoli e Tottenham, che poi però sono andate verso altri obiettivi. La Lazio potrebbe tornare a bussare.