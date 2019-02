La Lazio vuole un nuovo colpo alla Klose? L'indiziato numero 1 potrebbe essere proprio quel Radamel Falcao che è volato a Roma lunedì, 12 ore nella capitale. Un vero e proprio blitz, probabilmente con appuntamento. Ieri si è presentato regolarmente agli allenamenti del Monaco. Due sono le indiziate principali, come riporta il Corriere dello Sport: Lazio e Milan erano tutte e due nella capitale con i loro uomini di mercato. La Roma, per ora, sembra defilata.



MERCATO LAZIO - Tare potrebbe provare a portare il 33enne in Italia, un nuovo Klose. 10 milioni di ingaggio al Monaco, a fine stagione lascerà la Francia. In scadenza 2020, la sua sorte potrebbe essere decisa da Jorge Mendes: il potentissimo procuratore nel Principato è di casa, regge le sorti del mercato monegasco. Con Tare ha un rapporto privilegiato, il ds albanese potrebbe decidere di sfruttarlo per portare a Roma un bomber di razza. A fine carriera, disposto ad abbassarsi l'ingaggio a fronte di un triennale, ci sono tutti gli ingredienti per una trattativa appassionante.