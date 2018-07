Lazio su un giovanissimo talento del River Plate, Joaquin Ibanez. Come riporta Manuele Baiocchini di Sky Sport, Tare avrebbe messo le mani sul classe 2000, definito in un articolo di The Sun "bimbo prodigio". "Voglio la Premier, guardo in tv il Liverpool di Klopp. Adoro Zlatan Ibrahimovic", raccontava in un'intervista un anno fa. Un anno più tardi, la Lazio potrebbe schiudergli le porte della Serie A. Nasce punta centrale, sulle orme di Ibra nelle prossime ore potrebbe arrivare nella capitale, potrebbe aggregarsi alla Primavera.