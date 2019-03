Alberto Moreno potrebbe essere il sostituto di Jordi Alba nei piani di mercato del Barcellona. Come riporta Sport, l'esterno del Liverpool, che piace alla Lazio del suo ex compagno Lucas Leiva, potrebbe firmare un biennale con il Barcellona. Ad Anfield ha fatto male: il suo arrivo per 12 milioni di sterline non lo ha mai visto brillare, Klopp lo considera una seconda scelta anche a causa di alcuni evidenti cali di concentrazione, come durante la finale di Europa League del 2016. Il Barcellona ci pensa, è un'occasione a 0: Tare dovrà guardarsi anche dalla concorrenza, fortissima, blaugrana. E forse non basterà a Moreno l'amicizia con Leiva per scegliere la Lazio.