La Lazio si muove sul mercato. Uno degli obiettivi Igli Tare dovrà trovarlo in attacco. Immobile non può garantire la totalità del peso offensivo biancoceleste, ha bisogno di una spalla che all'occorrenza possa anche affiancarlo in attacco. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio potrebbe rilanciare per Azmoun, punta del Rubin Kazan. Durante la scorsa estate Tare ci ha provato fino in fondo e non è riuscito a portarlo in Italia, potrebbe tornare di moda a breve. Anche perché Immobile, là davanti, è troppo solo, e il destino di Caicedo è ancora in bilico.