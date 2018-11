Lazzari piace alla Lazio, piace meno il costo del suo cartellino. L'esterno della Spal, complice anche la chiamata in nazionale, è in ascesa: con lui il suo valore di mercato. Come riporta Lazionews, ad oggi potrebbe arrivare a 20 milioni di euro: una cifra che la Lazio non è disposta a spendere.



MERCATO LAZIO - Per questo motivo Tare sta vagliando tutte le opzioni. A destra potrebbe pensare a reintegrare Lombardi, ad oggi ai margini del progetto tecnico, o potrebbe scegliere big a parametro zero per l'estate, bypassando gennaio. Sul taccuino del ds ci sarebbe Brahimi del Porto, Valencia del Manchester United, con il sogno Robben sullo sfondo.