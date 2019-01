Tutto fermo sul fronte cessioni, la Lazio non riesce a sfoltire. Il ds Tare non lavorerà in entrata se non ci saranno le fatidiche uscite, che ad oggi sembrano ancora lontano. Qualche operazione minore e poco altro: ecco tutte le altre operazioni di mercato che potrebbero concretizzarsi a breve.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, su Badelj, che avrebbe chiesto la cessione, c'è il Milan. La Lazio non vuole rinforzare una possibile rivale Champions, preferirebbe darlo all'estero (sondaggi di Villarreal e Galatasaray). Richiesta di Lotito: 10 milioni per darlo via. 7 per Durmisi sono troppi per il Celta Vigo, su Basta potrebbe tornare il Bologna ma ci sta pensando.