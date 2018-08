La Lazio deve cedere. Sono molti i componenti della rosa che devono trovare una nuova destinazione in tempi brevi, anche per permettere ad Inzaghi di lavorare al meglio. Non basta l'addio di Crecco, destinazione Pescare, ci sono altri profili da piazzare. Come riporta il Corriere dello Sport, Ricardo Kishna vuole ripartire dall’ADO Den Haag. Dopo il grave infortunio al ginocchio, l’olandese vorrebbe convincere la sua ex squadra di essere integro e in grado di ricominciare ad offrire un contributo importante.



MERCATO LAZIO - In casa Lazio non è l'unico che cerca casa: l'ex Primavera Minala sta cercando una nuova destinazione. Il Trabzonspor non sembra aver accettato il prestito con riscatto e contro-riscatto perché voleva prelevarlo a titolo definitivo. Ha molto mercato: Spal, Frosinone, Parma e Steaua Bucarest sono pronti a prelevarlo. Qualche chance di convincere Inzaghi per Sprocati (Parma e Sassuolo sono interessati), gli ex Primavera Lombardi e Filippini piacciono molto in giro: il Genoa vorrebbe prelevare l'esterno (uno dei pupilli di Inzaghi nelle giovanili), mentre per il difensore potrebbero aprirsi chance all'estero, tra Polonia e Grecia. Parma, Spal e Frosinone potrebbero decidere di dare una chance anche a Davide Di Gennaro: l'ex Cagliari con la Lazio ha fatto poco, pochissimo, potrebbe partire, a centrocampo non ci sono maglie disponibili.