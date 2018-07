Felipe Anderson ad un passo dall'addio. Ha twittato: “Viva gli addii e quello che insegnano”, una specie di pietra tombale sulle speranze di trattenerlo. Felipe ha da tempo accettato l'offerta del West Ham, di 3,5 milioni l'anno. Non si sente al centro del progetto Lazio, non avverte la fiducia di Inzaghi. Come riporta il Corriere dello Sport, la cessione sembra l'unica opzione disponibile. Ma Lotito ha dei dubbi.



MERCATO LAZIO - Il n.1 in casa Lazio è combattuto, non sa se trattenerlo in rosa o accettare la sua volontà. Vuole 50 milioni per Felipe, il West Ham si è fermato a 35 milioni + 7 di bonus + una percentuale sulla futura cessione. La Lazio non si accontenta, vuole di più, vuole guadagnare il massimo dalla sua partenza. Come far cambiare idea a Felipe? Bisognerebbe garantirgli un rinnovo importante (il contratto scade nel 2020) e la centralità nel progetto. Difficilmente succederà: a Formello aspettano l'offerta decisiva del West Ham. E potrebbe essere fumata bianca, nonostante i dubbi di Lotito.