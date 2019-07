affiancare a Ciro Immobile in avanti. Il primo nome sulla lista, scelto da Inzaghi, è l'ex Milan Petagna: la Spal lo ha appena riscattato spendendo 10 milioni di euro, l'affare è complesso.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Messaggero, i rapporti tra Spal e Lazio sono buoni, dopo l'affare Lazzari-Murgia, ma Petagna viene valutato 20 milioni. Un'operazione complessa, la Lazio vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto. In alternativa potrebbe sondare Pavoletti e Inglese, ma sono scenari complessi. Attenzione all'ex Juventus di lusso: Fernando Llorente si è svincolato dal Tottenham, guadagnava quasi 4 milioni ma potrebbe pensare di ridursi l'ingaggio. Resta in auge anche Azmoun, che a Tare piace da molte sessioni di mercato.