La Lazio deve muoversi in fretta sul mercato, in particolare sulla fascia destra. Il ds Igli Tare ha divrsi nomi sul taccuino, come riporta il Corriere dello Sport: Darmian e Zappacosta sono due esterni importanti, che dalla Premier tornerebbero volentieri in Italia ma costano tanto, Lazzari ha una valutazione altissima, già più facile arrivare a Lainer.



MERCATO LAZIO - La fascia destra verrà rivoluzionata: Basta e Caceres sembrano pronti all'addio, Patric è in forse, a fine stagione potrebbe rientrare alla base Djavan Anderson. Non è da escludere un intervento a gennaio: Tare starebbe lavorando ad un baby mister X, un attaccante esterno rapido. La trattativa sarebbe in dirittura d'arrivo, a breve novità.