La Lazio sarebbe vicinissima a Joaquin Correa del Siviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, il club spagnolo non vorrebbe scendere sotto i 20 milioni, nonostante l'offerta della Lazio dovrebbe attestarsi intorno ai 15 milioni.



L'argentino ex Sampdoria avrebbe scavalcato nelle ultime ore il Papu Gomez dell'Atalanta, con cui Lotito è arrivato al muro contro muro. Il presidente non vuole alzare l'offerta di 10 milioni per l'argentino. Correa convincerebbe anche perché in grado di giocare da esterno sinistro nel tridente: Inzaghi vorrebbe, quando la partita lo richiede, passare a 3 punte.



Come vice Immobile è in arrivo per circa 6/7 milioni di euro dall'Arsenal l'attaccante spagnolo Lucas Perez, compagno di squadra di Luis Alberto ai tempi del Deportivo La Coruna.