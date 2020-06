Milinkovic Savic al centro del mercato. Leonardo sta ricostruendo il Psg: la squadra francese perderà pezzi da 90, lasceranno sicuramente Parigi Thomas Meunier , Edinson Cavani e Layvin Kurzawa. Bisogna pensare al futuro: per questo motivo ha subito acquistato Mauro Icardi dall'Inter, e ha lanciato la prima offensiva per Milinkovic Savic, come racconta L'Equipe.



MERCATO LAZIO - Claudio Lotito ha rispedito al mittente i 60 milioni messi sul tavolo, ma ha lasciato spazio per negoziare. Il Psg vorrebbe ora inserire nella trattativa anche Adam Marusic: alzerebbe l'offerta ad 80 milioni, su consiglio di Mateja Kezman, agente dei due giocatori della Lazio. In questo modo porterebbe in Francia l'asso serbo e anche un possibile sostituto di Meunier.