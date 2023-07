Nella retroguardia dell'Inter Inzaghi vuole a tutti i costi il capitano dell'Atalanta Rafael Toloi. Il veterano dell'Italia di Mancini è prezioso e unico perché consente di passare senza problemi a quattro, allargandosi sulla fascia, esce dalla linea per creare superiorità in attacco.



L’italo-brasiliano va per i 33 anni e ha un bagaglio completo di esperienza alle spalle. Toloi non sarebbe però un titolare nell'Inter, più un ricambio a partita iniziata. Lasciare la fascia per scaldare la panca non è tra i suoi piani, specie ora che ha svelato di voler chiudere la carriera a Bergamo.