Conto alla rovescia.Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati prima di questo termine, comunque entro il 31 marzo. Entro la mezzanotte di domani, martedì 2 febbraio, i club dovranno presentare le liste per la Serie A e le coppe europee. Calciomercato.com segue in tempo reale tutte le principali trattative di giornata.. Questa mattina sono in programma le visite mediche per il centrocampista, pronto a firmare un contratto fino a giugno 2025. La formula è quella del prestito per 18 mesi, con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro più bonus.. Il difensore, attualmente in prestito al club francese del Rennes, è, ora al Genoa ma di proprietà del Sassuolo.(classe 1995), che arriva dal Preston per una cifra compresa fra i 3 e i 4 milioni di euro.