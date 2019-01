Conto alla rovescia. La campagna trasferimenti invernale in Italia si chiude alle ore 20 di oggi, giovedì 31 gennaio. Calciomercato.com segue in tempo reale tutto l'ultimo giorno di trattative in serie A.



8.40 Via vai all'Empoli, che vede il trequartista sloveno Miha Zajc (classe 1994) ai turchi del Fenerbahçe e (oltre al brasiliano Diego Farias dal Cagliari) prende in prestito con diritto di riscatto dal Basilea l'attaccante svizzero Dimitri Oberlin (classe 1997). Inoltre il club toscano sta trattando il terzino sinistro del Sassuolo, Dell'Orco. In uscita l'attaccante Alejandro Rodriguez passa al Brescia in serie B.