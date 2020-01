Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, venerdì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2020 in Italia. Calciomercato.com racconta le principali trattative in tempo reale.



8.30 Castro e Cerri lasciano il Cagliari. Il centrocampista argentino e l'attaccante italiano sono arrivati a Milano per firmare con la Spal e poi trasferirsi a Ferrara per le visite mediche. Percorso inverso per il centravanti Paloschi.



8.24 Il Parma ha praticamente definito l'arrivo dalla Sampdoria dell'attaccante esterno Caprari. Niente da fare per il Sassuolo, che vira sullo slovacco Lukas Haraslin del Lechia Gdansk.



8.15 Giuseppe Rossi è pronto a ripartire dalla Major League Soccer. L'attaccante italiano ex Fiorentina, Genoa e Parma è in trattativa col club statunitense del Real Salt Lake.



8.06 Il Venezia (serie B) ha chiesto all'Inter l'attaccante Samuele Longo, ora in prestito al Deportivo La Coruna.



8.00 Niente Napoli per Sofyan Amrabat. A partire dalla prossima stagione il centrocampista marocchino con passaporto olandese (classe 1996 ex Feyenoord e Bruges) sarà un giocatore della Fiorentina. Che questa notte ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona sulla base di 20 milioni di euro. Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale fino a giugno 2025 da 1,5 milioni di euro netti a stagione.