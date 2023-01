Queste le principali trattative e gli affari di mercato di lunedì 30 gennaio:



11.13 Niente Milan per Allan Saint-Maximin. L'attaccante esterno ex Nizza piace ai rossoneri ma non si muoverà da Newcastle. Lo ha ribadito l'allenatore dei Magpies Eddie Howe: "Non si muove, resta con noi, è importante per la squadra".



"Absolutely not. He’s here to stay. He’s an integral part of my team. "



11.10 L'Udinese è vicino alla cessione di Jean-Victor Makengo al Lorient per 10 milioni di euro.



10.55 Il Sassuolo ha ricevuto una proposta del Bournemouth per Hamed Junior Traorè, che potrebbe partire entro domani. Superata la concorrenza del Southamtpon.



10.40 Emil Roback, attaccante 19enne svedese, lascia il Milan e va in prestito al Norrkoping.



10.01 Il Torino ha ricevuto un'offerta del Fulham per il centrocampista Sasa Lukic, che è vicino a dire sì. Difficile l'addio di Antonio Sanabria, che piace alla Lazio.



9.30 Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 ha parlato del futuro di Davide Frattesi: "E' uno dei nostri giocatori più importanti e in questa finestra di mercato rimarrà senz'altro".



9.20 La Sampdoria cerca un nuovo attaccante: sono tre i nomi in corsa Piccoli, Simy e Nestorovski.



9.10 La Fiorentina vuole Abdelhamid Sabiri: il marocchino potrebbe essere acquistato per 3,5 milioni di euro e lasciato fino a giugno alla Sampdoria.