Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, lunedì 31 gennaio, si chiude la campagna trasferimenti invernale 2022. Dopodiché potranno essere tesserati solo i giocatori che erano già svincolati prima di questo termine. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutte le principali operazioni dell'ultimo giorno di trattative.



8.27 - Il Genoa prepara l'ottavo colpo in entrata. Dopo gli arrivi di Hefti, Ostigard, Piccoli, Yeboah, Calafiori, Amiri e Frendrup, il general manager Spors regala al nuovo allenatore Blessin anche Albert Gudmundsson. L'attaccante esterno islandese (classe 1997 ex Heerenveen e PSV Eindhoven) arriva a titolo definitivo dall'AZ Alkmaar per una cifra di poco superiore al milione di euro. Intanto l'esterno tedesco Lennart Czyborra (classe 1999 ex Atalanta) rientra dal prestito all'Arminia Bielefeld al Genoa, che gli cerca una nuova sistemazione dell'ultima ora.



8.15 - Il Venezia ha trovato l'attaccante che cercava. Il club lagunare ha trovato l'accordo per il camerunese Jean-Pierre Nsame (classe 1993), che arriva dagli svizzeri dello Young Boys in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in caso di permanenza in Serie A della squadra allenata da Paolo Zanetti. Il calciatore era seguito anche da Salernitana e Sampdoria, che ieri ha ufficializzato l'ingaggio dell'ucraino Vladyslav Supryaga dalla Dinamo Kiev e ora pensa al ritorno del francese Gregorie Defrel dal Sassuolo.