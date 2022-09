Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, giovedì 1° settembre, si chiude la campagna trasferimenti estiva 2022 in Italia. In seguito potranno essere tesserati soltanto i giocatori che erano già svincolati prima di questo termine. Calciomercato.com racconta in tempo reale tutte le principali trattative di giornata in Serie A, B e all'estero.



8.40 - Adam Ounas lascia il Napoli: oggi firmerà un triennale con il Lille.



8.44 - La Cremonese ha ceduto a titolo definitivo l'attaccante Samuel Di Carmine (34 anni ex Verona) in Serie B al Perugia, dove può andare anche il centrocampista Paolo Bartolomei in cambio di Christian Kouan. Per l'attacco i grigiorossi pensano all'argentino Ignacio Pussetto dell'Udinese, mentre sono stati sorpassati dall'Empoli nella corsa al centrocampista francese Soualiho Meité del Benfica (ex Milan e Torino).



8.32 - Il Venezia comunica il tesseramento del giocatore moldavo Iurie Iovu, 20 anni, che ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione 2023/24, e il contestuale passaggio in prestito con obbligo di riscatto del difensore all'NK Istra 1961.



8.27 - L'Ajax ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia l'attaccante esterno argentino Lucas Ocampos, classe 1994 ex River Plate, Genoa, Milan, Marsiglia e Monaco.



8.05 - Filippo Melegoni riparte dal Belgio. Il centrocampista classe 1999 ex Atalanta lascia il Genoa e passa in prestito allo Standard Liegi: club di proprietà della 777 Partners, la stessa che gestisce il Grifone.