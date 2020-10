Conto alla rovescia. Alle ore 20 di oggi, lunedì 5 ottobre, si chiude la campagna trasferimenti 2020 in Italia. Calciomercato.com segue in tempo reale tutte le principali trattative dell'ultimo giorno.



8.51 NAPOLI - Manca soltanto l'annuncio ufficiale per l'arrivo dal Chelsea del centrocampista francese Tiemoué Bakayoko (ex Milan e Monaco), che ieri ha superato le visite mediche a Roma. In uscita l'attaccante polacco Milik per ora non ha accettato la Fiorentina. Ounas è conteso da Torino, Verona e Sampdoria; Llorente da Benevento, Elche e Sampdoria; Luperto da Crotone (in vantaggio) e Genoa; Ciciretti andrà al Chievo, invece Malcuit dovrebbe restare nonostante il pressing del Parma.



8.44 ROMA - Justin Kluivert va in prestito con diritto di riscatto al Lipsia, ma ci sono intoppi per il ritorno di Stephan El Shaarawy dai cinesi dello Shanghai Shenhua con la stessa formula. In uscita il portiere spagnolo Pau Lopez è in trattativa con l'Everton di Ancelotti, in entrata si avvicina il ritorno del difensore inglese Smalling dal Manchester United.