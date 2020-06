Dal 1 settembre si aprirà ufficialmente la finestra di calciomercato, ma già fioccano tantissime voci intorno ai gioielli di casa Lazio. Su tutti Sergej Milinkovic Savic: l'interesse del Psg sembra concreto, Leonardo deve rifondare il centrocampo e vuole ripartire dal gigante serbo. Lotito non molla: per Milinkovic Savic vuole 100 milioni, un prezzo che in molti considerano fuori mercato.



MERCATO LAZIO - Il periodo di austerità imposto dalla crisi post-Coronavirus sta costringendo i club a fare i conti con bilanci dissestati e maggior prudenza. Anche le big, come il Psg, staranno più attente. Parola del n.1 del Bayern Munchen, durante la lunga intervista rilasciata ad Handesblatt. Karl-Heinz Rummenigge ha escluso un mercato pazzo: "Non credo che nel prossimo mercato ci sia qualche club, in Germania o in Europa, disposto a pagare 100 milioni di euro per un calciatore". Lotito avvisato.