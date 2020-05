La Lazio non molla la pista che porta a Davide Faraoni dell'Hellas Verona. Come riporta Il Tempo, l'esterno, nato a Bracciano e cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è al centro di lunghe chiacchierate tra Claudio Lotito e Setti, il n.1 in casa Hellas. I due si stimano e hanno un buon rapporto, in ballo c'è anche l'affare Kumbulla, che vorrebbero tutte le big.



MERCATO LAZIO - Su Faraoni c'è anche il Napoli: la Lazio legava il suo arrivo alla cessione di Adam Marusic, corteggiato dal Psg. In realtà, nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi di prendere Faraoni anche se dovesse restare Marusic. L'esterno del Verona potrebbe occupare la casella dei calciatori cresciuti nel vivaio, come Cataldi e Strakosha.