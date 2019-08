Paulo Dybala e le sue due partite. Una con la Juventus per definire il suo futuro, l'altra con la società de La Joya che detiene la sua immagine in esclusiva. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, nell'agosto 2017 l'argentino ha rescisso il contratto con la Star Image - società maltese detentrice in esclusiva di questi diritti - senza poterlo fare. L'anno prima Dybala aveva ceduto la sua immagine alla Star per dieci anni. Per questo, adesso, la società è decisa a chiedere un risarcimento di quaranta milioni a Dybala.