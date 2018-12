La Lazio si muove sul mercato. Le offerte per Milinkovic non tarderanno ad arrivare, su di lui potrebbe tornare il Milan e altre big d'Europa, e Tare non vuole farsi trovare impreparato. Elif Elmas, il promettente centrocampista del Fenerbahce che in Turchia hanno accostato alla Lazio, potrebbe essere al centro di un maxi scambio in Super Lig, di fatto tagliando fuori Igli Tare. Il Fenerbahce, che ne detiene il cartellino, sarebbe molto interessato al Tolgay Arslan, centrocampista del Besiktas, fuori dal progetto tecnico di Şenol Güneş per via di un suo presunto approccio con i rivali del Galatasaray. Come riportano in Turchia, proprio il tecnico avrebbe chiesto in cambio di Arslan il classe '99 Elmas, una delle poche note liete in casa Fenerbahce, club che galleggia incredibilmente al penultimo posto in classifica. I piani del Milan e delle big d'Europa potrebbero dover superare anche l'ostacolo del sostituto di Milinkovic, oltre che le resistenze di Lotito.