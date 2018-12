La Lazio si muove sul mercato, anche in prospettiva futura. Il ds Tare sa che, in caso di offerte importanti, potrebbe dover lasciar partire Sergej Milinkovic-Savic: su di lui potrebbero tornare a breve i maggiori club d'Europa, la Lazio deve fare progetti per il futuro. Il Milan sembra intenzionato a tornare sul serbo. Con un indizio importante, la Lazio avrebbe già in mano il post-Milinkovic. Il sostituto del serbo potrebbe arrivare dalla Turchia.



MERCATO LAZIO - Il nome sul taccuino di Tare, come riporta il Corriere dello Sport, è Elif Elmas, centrocampista classe '99 del Fenerbahce. Macedone, di origini turche, è titolarissimo del blasonato club turco, incappato in una stagione disastrosa, penultimo in classifica. Tare ha ottimi rapporti col club turco, potrebbe chiudere l'operazione per una cifra attorno ai 15 milioni di euro.