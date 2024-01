Mercato Monza: dopo Daniel Maldini, Galliani lavora su nuovi fronti

Stefano Peduzzi

Dopo tanti anni, Adriano Galliani ritrova un Maldini. Non è ovviamente Paolo, calciatore lanciato proprio nel Milan di Silvio Berlusconi e dell'attuale ad del Monza, ma Daniel, secondogenito dell'ex dirigente dei rossoneri (l'altro è Christian, che ha lasciato il calcio la scorsa estate). Poco fa l'abbraccio tra il dirigente del Monza e l'attaccante nella residenza milanese di Galliani e la firma sul contratto. L'attaccante, dopo la deludente esperienza ad Empoli (7 presenze e 0 gol) è da oggi un nuovo giocatore dei brianzoli. Dopo averlo trattato già in passato, Maldini arriva in Brianza dopo che il Monza aveva provato a portare in Lombardia Radonjic dal Torino. Sfumata, almeno per ora, la trattativa con i granata, Urbano Cairo avrebbe chiesto una cifra ritenuta troppo elevata. Solo allora Galliani si è buttato sull'attaccante di proprietà del Milan. Maldini Jr. arriva al Monza con la formula del prestito secco: oggi la firma e l'annuncio dopo l'accordo trovato ieri sera. Daniel, che potrebbe esordire sabato sera in un derby personale contro l'Inter, va a sostituire in rosa il Papu Gomez che il Monza ha perso praticamente subito dopo averlo tesserato per la squalifica di doping inflitta dalla Federcalcio spagnola (il ricorso sarà discusso a breve) e l'infortunato Gianluca Caprari. L'ex Verona ha ripreso ad allenarsi, ma la sua stagione è praticamente finita.

Il mercato del Monza non si ferma a Daniel Maldini. Galliani sta lavorando con la Juventus per il prestito di Moise Kean. Operazione molto difficile per via dell'ingaggio del bomber juventino, ma anche per le ambizioni dello stesso Kean che preferirebbe l'opzione Fiorentina se non altro per avere più possibilità di giocare nelle Coppe e per una posizione di classifica migliore. Non arriverà, invece, un altro portiere. Dopo l'infortunio a Frosinone di Michele Di Gregorio, il club ha confermato piena fiducia ad Alessandro Sorrentino: sarà lui a difendere i pali dei biancorossi nelle prossime quattro partite.

Il Monza vuole piazzare qualche giovane. Non fa parte di questo elenco Andrea Colpani. Richiesto da mezza serie A (Inter, Juventus in pole, ma anche Napoli e Lazio hanno chiesto informazioni), il capocannoniere dei lombardi concluderà la stagione in Brianza anche per far aumentare ulteriormente il suo valore. Sono destinati alla partenza, invece, quei giocatori che non hanno avuto spazio in questo girone d'andata: i difensori Giorgio Cittadini e Davide Bettella potrebbero infatti scendere in serie B. Il primo ha avuto sondaggi con Modena e Sampdoria, il secondo piace a Palermo e Feralpi. Franco Carboni, fratello della 'stella' Valentin, anche lui a secco di minutaggio in A in questa stagione, è già tornato all'Inter che l'ha prestato in B alla Ternana. Con la partenza del giovane esterno sinistro, c'è ora una falla sulla sinistra. Il Monza cerca un'alternativa al greco Kyriakopoulos: per questo motivo gli uomini mercato hanno fatto dei sondaggi con l'Atalanta per l'olandese Bakker (2000) e, soprattutto, con il Milan per il giovane Davide Bartesaghi (2005) che ha già esordito in prima squadra in questa stagione. Per concludere il capitolo uscite in questa sessione, la novità di queste ultime ore è che potrebbe non partire Mirko Maric: l'attaccante, che era stato richiesto in B da Sampdoria e Catanzaro, dovrebbe invece restare a Monza.

Il club brianzolo sta già lavorando anche per la prossima estate: nel mirino i difensori Davide Cistana del Brescia e Panos Kastseris del Catanzaro, operazioni che il Monza potrebbe portare a termine a giugno.