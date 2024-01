Prima di tutto le cessioni, poi si penserà a puntellare la rosa almeno con un paio di rinforzi. Ilsi appresta ad un mercato di gennaio senza spese folli. Il periodo in cui Adrianoaveva un budget quasi illimitato portando a casa giocatori del calibro di Marioe Kevin Princefa parte di un passato che forse non tornerà più. A meno che nei prossimi mesi non arrivi qualche nuovo socio (di maggioranza o di minoranza) in grado di aumentare la capacità di spesa, ma ad oggi è un discorso prematuro.E quindi che mercato farà il Monza a gennaio? Inizialmente saranno ceduti quei giocatori che hanno avuto poco spazio o che non hanno proprio giocato. E’ il caso del centrale Davide, zero minuti all’attivo in campionato. O dell’esterno sinistro Franco, anche lui a secco di minutaggio (solo uno scampolo in Coppa Italia). Il primo potrebbe tornare al, il secondo piace alla. Occhio poi a Giorgio: in prestito dall’Atalanta, per lui solo qualche minuto nell’ultima partita di. Cittadini potrebbe fare ritorno al, dove lo scorso anno ha disputato una buona stagione. Il mercato in uscita non riguarderà soltanto i difensori. In uscita c’è anche anche Mirko: un solo gol all’attivo per l’attaccante croato che in B ha estimatori ale al. Non è da escludere un trasferimento anche il quarto portiere Eugenioche ha molti estimatori nel girone A di serie C.Esaurita la fase delle cessioni, il Monza penserà alle entrate. La priorità è portare a casa un attaccante visto che i problemi maggiori della squadra di Palladino sono arrivati soprattutto dal fronte offensivo. I nomi del Galloe del Cholito, al momento, sono puro fantacalcio. Nemanja, attaccante esterno in uscita dal. “E’ un ottimo giocatore” le parole diin conferenza stampa, che a giugno potrebbe fare il percorso inverso: il presidente delUrbanoavrebbe messo gli occhi sul tecnico del Monza che però piace a molti altri club (su tutte, ma occhio anche a). Il club vuole anche aspettare di vedere come evolverà il ricorso presentato dal Papuavverso la squalifica dalla: in caso di ritorno in campo dell'ex atalantino a quel punto è da escludere un ritorno al mercato per quanto riguarda l’attaccante esterno anche per aspettare i progressi della giovane promessa SamueleTorino, infine, resta sempre al centro del mondo biancorosso. Adriano Galliani, da diverso tempo, ha messo gli occhi sul giovane centrocampista. Già la scorsa estate, l’ad dei brianzoli avrebbe strappato una promessa alla Juventus: “Se parte Miretti verrà al Monza”. Parole di gratitudine anche per il modo in cui il Monza ha saputo valorizzareche è stato poi ceduto dai bianconeri alla. Al momento, però, Maxnon vorrebbe privarsi di Miretti, almeno questi sono i segnali che arrivano dalla Torino sponda bianconera. Al Monza piace anche l’esterno Iling, ma difficilmente l’esterno lascerà la Juve se non dovesse arrivare un’offerta importante da un punto di vista economico. E al momento il Monza non ha un grosso budget per le entrate.Occhio, infine, ad un altro vecchio pallino: si tratta dell’esterno Andreadel, che il Monza segue da tempo. Cistana andrà in scadenza a giugno, ma nel caso in cui dovesse partire qualche esterno dalla Brianza, non è da escludere un suo arrivo già a gennaio.