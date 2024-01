Mercato Monza, le nuove idee di Galliani: spunta un nome nuovo a sinistra

Stefano Peduzzi

Non si è ancora sbloccato il mercato del Monza in entrata. Dopo aver concluso l’affare Daniel Maldini la scorsa settimana (arrivato in prestito dal Milan dopo una prima parte di campionato ad Empoli), Adriano Galliani si è preso qualche giorno di tempo con i suoi collaboratori. Il Monza non ha infatti fretta di rinforzare un organico che, nonostante i tanti infortuni e la squalifica del Papu Gomez, è sempre riuscito a restare senza patemi a metà classifica giocando spesso un bel calcio.

Ma quali sono le ultime? I brianzoli avevano chiesto all’Atalanta il prestito dell’esterno sinistro Bakker (classe 2000). Trovato l’accordo con il club orobico, il giocatore preferirebbe un’altra destinazione (Torino?) e l’affare sembra destinato a non concludersi. Per questo motivo il Monza ha cambiato obiettivo: Galliani ha chiesto informazioni alla Cremonese per l’esterno Emanuele Valeri, da tempo ai margini della squadra dell’ex Monza Giovanni Stroppa e già di fatto un giocatore della Lazio quando andrà in scadenza a giugno. Nelle gerarchie di mercato Valeri, che era stato ‘sponsorizzato’ da Ariedo Braida la scorsa estate quando pareva certo il suo ritorno a Monza, ha superato il giovane Davide Bartesaghi (2005) del Milan, ma non sono esclusi nuovi colpi di scena, anche perchè Valeri sarebbe già stato ‘promesso’ al Verona per concludere la stagione prima di trasferirsi a Roma.

E davanti? La priorità del Monza è quella di mettere a disposizione di Raffaele Palladino un centravanti di peso che possa migliorare l’apporto offensivo a livello di gol. Il sogno di Adriano Galliani era Moise Kean, ma il Monza l’ha sempre catalogato come ‘sogno’. Punto. Per Kean la Juventus chiede soldi e, cosa ancora più importante, il francese ha offerte molto più allettanti di quella biancorossa. Tra Atletico Madrid, Rennes e Fiorentina l’attaccante di Max Allegri (che ha dato il via libera per la cessione) ha l’imbarazzo della scelta.

Il Monza quindi sarà costretto a cambiare obiettivo. Pietro Pellegri, altro giocatore della scuderia di Beppe Riso, è uno dei nomi caldi, ma non entusiasma la piazza, mentre Lorenzo Colombo è un giocatore che potrebbe interessare il tecnico del Torino Juric in caso di scambio. Milan Djuric del Verona, invece, resta una valida alternativa (piace anche al Genoa), ma la sensazione è che si aspetterà ancora qualche giorno per verificare altre situazioni di mercato che riguardano altri attaccanti. Non è escluso che per la punta si arrivi ai cosiddetti ‘giorni del Condor’, le ultime ore di mercato tante care all’amministratore delegato del Monza.

Monza che potrebbe lavorare anche in uscita: restano da piazzare i difensori Giorgio Cittadini (su di lui Modena e Sampdoria) e Davide Bettella (anche lui destinato in serie B)

I gioielli, invece, salvo clamorosi colpi di scena dovrebbero restare. Nonostante i tanti interessi per il portiere Michele Di Gregorio e per l’attaccante Andrea Colpani, il club è stato chiaro: “Non si muovono fino a giugno”. Discorso identico per Valentin Carboni: il giovane attaccante, che a giugno tornerà all’Inter per giocarsi una chance nella rosa di Simone Inzaghi, resta in Brianza per proseguire il suo percorso di maturazione. Esaurito, tra qualche giorno, il capitolo mercato, si potrà parlare anche del futuro di Raffaele Palladino. Con un contratto in scadenza a giugno, l’addio al Monza pare certo, ma più passano le settimane e meno il nome dell’allenatore è sul taccuino delle big che si stanno già sistemando per la prossima stagione. Quale sarà dunque il futuro di Palladino? Staremo a vedere…