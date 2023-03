Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è uno dei grandi protagonisti di questo Napoli, con dei colpi sul mercato che si stanno rivelando formidabili. È sempre in movimento, continua a lavorare in ottica futura perché c'è già da pensare alla prossima stagione, al Napoli che verrà.



Dovesse partire Zielinski, infatti, c'è già nel mirino il suo sostituto. Giuntoli è andato a Francoforte, prima ancora di sfidare l'Eintracht in Champions. Fari puntati su Jesper Lindstrom, centrocampista danese classe 2000, in forza proprio all'Eintracht Francoforte e che ha saltato il match di ritorno contro il Napoli causa infortunio. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.