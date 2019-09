Real Madrid vicinissima a Bruno Fernandes, e di fatto un'altra possibile pretendente last minute per Sergej Milinkovic Savic si sfila. La permanenza del centrocampista alla Lazio sembra certa: a breve Kezman parlerà con la società per discutere di un adeguamento contrattuale.



MILINKOVIC SAVIC - Il centrocampista della Lazio è stato accostato più volte a Psg, Real Madrid e Manchester United, tra le big europee. Il Real, chiudendo per 64 milioni di sterline per Bruno Fernandes dello Sporting, di fatto si tira indietro. In Italia solo l'Inter, di recente, è sembrata interessata al serbo, ma Lotito, a poche ore dalla fine del mercato, difficilmente cederà uno dei suoi big.