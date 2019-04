Un nuovo caso Milinkovic, 4 anni dopo. Stavolta al centro delle mire di calciomercato di Lazio e Fiorentina è Eljif Elmas, centrocampista del Fenerbahce. Di qualche giorno fa la notizia che la Lazio avrebbe offerto 15 milioni per soffiarlo alle concorrenti. I dirigenti turchi non avrebbero accettato: base d'asta almeno 20 milioni.



MERCATO LAZIO - Su Elmas c'è anche la Fiorentina: stavolta i viola non hanno intenzione di farsi bruciare dal ds Igli Tare, come già successo per Milinkovic. Dalla Turchia sono pronti a giurare che gli osservatori viola saranno sugli spalti nella prossima partita di campionato contro il Galatasaray. Nel mirino anche Elmas. Attenzione però: in tribuna ci saranno anche gli osservatori di Lazio e Zenit. L'asta è partita, e la Fiorentina spera che non si ripeta il caso Milinkovic...