Mercato Palermo: tutte le piste di inizio gennaio

Il Corriere dello Sport sottolinea che, salvo colpi di scena, Nedelcearu non dovrebbe muoversi dal Palermo in questa finestra invernale di calciomercato, a differenza di Mateju e Buttaro che potrebbero anche cambiare maglia. Segre non è sul mercato, il Palermo blinda il suo centrocampista dopo il gradimento espresso dalla Salernitana di Walter Sabatini.



Timidi sondaggi per Dickmann e Venuti, mentre in attacco è probabile la cessione di Valente per liberare uno slot nella lista over al momento satura. Caso potrebbe diventare un obiettivo in divenire, non dispiace il profilo di Emanuel Vignato, in uscita dal Pisa.