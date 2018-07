Le squadre italiane riaprono i portafogli: a metà del mercato estivo la Serie A ha già investito oltre 830 milioni di euro in nuovi acquisti. Più della Liga spagnola (580 milioni), della Bundesliga tedesca (380 milioni) e della Ligue 1 francese (320 milioni). Finora soltanto la Premier League inglese ha speso di più, raggiungendo il miliardo di euro.



Centrato il colpo Cristiano Ronaldo, la Juventus valuta il ritorno di Bonucci dal Milan, che sogna Higuain. La Roma ha già comprato 11 calciatori e sta cercando il dodicesimo dopo aver perso Malcom sacrificando in uscita Alisson e Nainggolan.



Quest'ultimo è uno dei 5 volti nuovi dell'Inter, dove sono arrivati anche de Vrij, Asamoah, Politano e Lautaro Martinez. I nerazzurri sono una squadra "pazza" per antonomasia, ma stavolta vanno in controtendenza rispetto al trend "folle" del mercato in Italia. Il ds Ausilio sta conducendo una campagna acquisti equilibrata sia dal punto di vista economico, sia sotto l'aspetto calcistico.



La qualificazione in Champions League non cancella i paletti del fair-play finanziario Uefa, infatti le entrate sono praticamente pari alle uscite: una settantina di milioni. Oltre a non aver riscattato dai prestiti Cancelo (ahinoi!), Rafinha e Lisandro Lopez, l'Inter ha fatto cassa cedendo Eder e Santon e piazzando definitivamente anche chi aveva già salutato Milano come Kondogbia, Nagatomo e Bardi. Senza dimenticare i giovani Zaniolo, Odgaard, Carraro, Bettella e Valietti.



Allo stesso tempo il ritorno nell'Europa che conta impone però di innalzare la qualità della rosa. In questo senso l'obiettivo è mettere a disposizione di Spalletti due giocatori validi per ogni ruolo. A oggi manca solo un terzino destro, più un centrocampista da far arrivare in seguito alla partenza di Joao Mario, rientrato dal prestito al West Ham ma ancora sul mercato. Eventuali altri rinforzi sono legati ad altre possibili cessioni, a meno che Suning dia il via libera per una bella follia. Perché, anche se ai cinesi non piacciono le sorprese e le richieste di extra-budget, l'Inter rimane pur sempre un po' "pazza".



@CriGiudici



Handanovic (Padelli); D'Ambrosio (X), Skriniar (Ranocchia), de Vrij (Miranda), Asamoah (Dalbert); Brozovic (Borja Valero), Vecino (Gagliardini); Candreva (Politano), Nainggolan (Joao Mario), Perisic (Karamoh); Icardi (Lautaro Martinez).