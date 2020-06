In Francia ne sono certi: Lorenzo Pellegrini è 'la ruota di scorta' di Sergej Milinkovic Savic per il Psg. Leonardo avrebbe deciso di provare l'assalto al serbo, dopo un'iniziale offerta di 60 milioni rispedita al mittente. Anche Pellegrini è in short list, specialmente dopo il fallimento del passaggio della Roma a Friedkin, che potrebbe far rivedere al ribasso i piani di calciomercato del club giallorosso.



MERCATO LAZIO - Se l'offerta - di almeno 80 milioni - per Milinkovic non dovesse andare a buon fine, Leonardo proverebbe a tentare la Roma. Che, secondo il Corriere dello Sport, considera Lorenzo Pellegrini e Niccolò Zaniolo incedibili. Ma l'estate è lunga, e molto dipenderà dall'offerta. Per Milinkovic, e non solo.